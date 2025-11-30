La atención en el Reina Sofía

El martes 11/11/25, después de pasar por las urgencias de Reina Sofía, ingresé sobre las 22:00 h. en la 8a planta del Hospital Provincial, aquejado de una rotura de la cadera izquierda.

Como la octava planta es de Medicina interna, al día siguiente me trasladaron a la 7a planta de Traumatología.

Los cirujanos me dijeron que tenían que operarme el viernes 14. Así fue, a primera hora de la mañana entré en quirófano y sobre las 11.00, la operación acabó satisfactoriamente.

Sólo tengo palabras de agradecimiento por el exquisito trato recibido de todo el personal. Desde limpiadoras, auxiliares, enfermeras, doctores...

También he de decir algunas cosillas que deberían de mejorar. En una planta de Traumatología, las duchas están elevadas a unos 20 centímetros del nivel del suelo. Otro tema que considero muy importante son las camas totalmente obsoletas para este tipo de servicio. De unas 10 habitaciones, sólo había 3 camas totalmente modernizadas. Esta pequeña queja la quería enviar a quien corresponda. Gerencia, Dirección. No sé.

Gracias por todo.