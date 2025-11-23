Francisco Fuentes, salesiano: In Memoriam

Ser alumno salesiano es una condición a perpetuidad capaz de construir una marcada identidad en quienes hemos pasado por las aulas que acabaron siendo el proyecto de don Bosco: ello rebasa la celebración de su día cada 31 de enero o la festividad de María Auxiliadora el 24 de mayo al alcanzar también el recuerdo y la sensibilidad del mensaje salesiano, que no es otro sino trabajar por los jóvenes que más lo necesitan desde las posibilidades de cada cual.

Sin embargo, también a veces esa dimensión positiva se ve opacada por hechos tristes como el fallecimiento de los sacerdotes que encabezaron la obra de cada centro: ese es el caso de don Francisco Fuentes, jefe espiritual durante años del colegio salesiano de Palma del Río, que partió a la casa del Padre el pasado viernes 14 de noviembre. A nivel personal, el más fuerte recuerdo que guardo con él es el día que me dio la primera comunión hace veinte años.

Sin embargo, Paco Fuentes se ha ido dejando algo más que un recuerdo en quienes recibimos a Cristo de sus manos como ministro de Jesús, sino que el colegio salesiano en Palma del Río cuenta con un manojo de imágenes, algunas aún presentes, otras ausentes ya, que como magnífico pintor nos legó: tal es el caso del Cristo resucitado, de brazos abiertos que durante muchos años presidió la iglesia del centro.

Aunque si existe realmente una herencia imborrable que don Francisco nos deja es el logo de Cristo Vive: un rostro de Jesús amable, cercano, expresivo, con apenas unos pocos rasgos y que queda en la retina de todos aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos formado parte de la obra de don Bosco. Que descanse paz el hombre bueno que fue.