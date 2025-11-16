Cuando se nos olvida a quién aplaudíamos

Una vez más, los médicos y sanitarios de nuestro país vuelven a salir a la calle. Reivindican lo mismo que llevan años pidiendo: condiciones dignas, salarios justos y un reconocimiento que vaya más allá de los aplausos. Sin embargo, la sociedad parece haber desarrollado una preocupante memoria selectiva.

Durante la pandemia los convertimos en héroes. Aplaudíamos desde las ventanas, agradecidos por su entrega mientras el miedo nos paralizaba. Hoy, cuando vuelven a alzar la voz para denunciar la precariedad y la sobrecarga que sufren, les damos la espalda. Ya no son héroes, solo trabajadores que protestan. Protestas que, además, han pasado sin pena ni gloria.

Resulta inquietante que necesitemos volver a sentirnos vulnerables para valorar a quienes nos cuidan. ¿De verdad hace falta otra crisis sanitaria para recordar que sin ellos el sistema se tambalea?

La sanidad pública es uno de los pilares más valiosos de nuestra sociedad, pero la estamos erosionando a base de indiferencia. Exigir un trato laboral justo para los profesionales sanitarios no solo va de médicos: va de todos nosotros, de la sociedad que queremos construir; una que no olvide y que cuide a quienes nos cuidan.