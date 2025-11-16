Opinión | Sanidad
Valentín Rodríguez
Cuando se nos olvida a quién aplaudíamos
Una vez más, los médicos y sanitarios de nuestro país vuelven a salir a la calle. Reivindican lo mismo que llevan años pidiendo: condiciones dignas, salarios justos y un reconocimiento que vaya más allá de los aplausos. Sin embargo, la sociedad parece haber desarrollado una preocupante memoria selectiva.
Durante la pandemia los convertimos en héroes. Aplaudíamos desde las ventanas, agradecidos por su entrega mientras el miedo nos paralizaba. Hoy, cuando vuelven a alzar la voz para denunciar la precariedad y la sobrecarga que sufren, les damos la espalda. Ya no son héroes, solo trabajadores que protestan. Protestas que, además, han pasado sin pena ni gloria.
Resulta inquietante que necesitemos volver a sentirnos vulnerables para valorar a quienes nos cuidan. ¿De verdad hace falta otra crisis sanitaria para recordar que sin ellos el sistema se tambalea?
La sanidad pública es uno de los pilares más valiosos de nuestra sociedad, pero la estamos erosionando a base de indiferencia. Exigir un trato laboral justo para los profesionales sanitarios no solo va de médicos: va de todos nosotros, de la sociedad que queremos construir; una que no olvide y que cuide a quienes nos cuidan.
- El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba