Opinión | Religión
Rafael Bueno
Córdoba
Mater Populi Fidelis
A través del citado documento, el Vaticano resuelve que la Virgen no es corredentora ni mediadora. Es decir, que ni la Virgen ni los Santos tienen la capacidad de salvar a la Humanidad de sus pecados ni de hacer milagros, ya que esa potestad sólo le corresponde a Jesús. Lo mismo que estipulan otras religiones. ¿Vamos encaminados a la unificación de las 3 religiones abrahámicas? Pues nada, mi más sentido pésame a todos los rocieros y romeros varios, cofrades marianos, patronas varias; a los peregrinos de Lourdes, Fátima, Mendiugore, etc.
- El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba