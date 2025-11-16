Mater Populi Fidelis

A través del citado documento, el Vaticano resuelve que la Virgen no es corredentora ni mediadora. Es decir, que ni la Virgen ni los Santos tienen la capacidad de salvar a la Humanidad de sus pecados ni de hacer milagros, ya que esa potestad sólo le corresponde a Jesús. Lo mismo que estipulan otras religiones. ¿Vamos encaminados a la unificación de las 3 religiones abrahámicas? Pues nada, mi más sentido pésame a todos los rocieros y romeros varios, cofrades marianos, patronas varias; a los peregrinos de Lourdes, Fátima, Mendiugore, etc.