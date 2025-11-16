Opinión | Carta ilustrada
Carmen Valero
Córdoba
Delincuencia en el Distrito Sur
Soy una vecina del Campo de la Verdad. Ya no sabemos qué hacer, dónde acudir.
El barrio está cada vez peor. Volvemos a los años 80, donde ver las jeringuillas tiradas en la calle es cada vez más común. Nuestros coches están siendo destrozados de cristales, robando y revolviendo todo lo que hay dentro. Nuestros hijos salen con miedo porque últimamente hay muchísimos drogadictos, individuos que los intimidan incluso en las puertas de institutos. Hay zonas donde están acampados, durmiendo, drogándose, dejando toda clase de basura esparcida... Esto es un breve resumen para lo que estamos viviendo.
Queremos alzar la voz y que por favor nos escuchen.
