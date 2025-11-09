Opinión | Carta ilustrada
Servando Villarreal
Una pasión que renace
Dejando aparte el fútbol, el indiscutible deporte rey y el acaparador de la práctica totalidad de los espacios mediáticos, el baloncesto siempre fue un deporte especialmente sentido en Córdoba. Nunca llegó la capital -ni la provincia- a tener un representante en la máxima categoría de este deporte, como si ha sucedido -y por fortuna continúa así, con estabilidad- en modalidades como el fútbol sala o el balonmano. Y, pese a que jamás se tocó la élite, sin ni siquiera una opción real jamás de hacerlo, cada vez que alguien lo ha intentado ha encontrado una corriente de cariño especial, una mezcla de esperanza cándida en lograr lo que nunca se tuvo. Ahora hay un nuevo proyecto en marcha: el Coto Córdoba Baloncesto. Esta en tercera división, pero marcha líder invicto. ¿Irá la vencida esta vez?
