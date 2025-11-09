Esta Córdoba nuestra

Estoy un poco indignado después de ver, por motivos familiares, el Palacio de Deportes Vista Alegre, y es una pena que Córdoba le dedique tan poco interés tanto social como económico a este buque insignia del deporte, y otros eventos; la realidad es que si no es fútbol en España y creo que más aún aquí en Córdoba, el resto de los deportes poco importan, máxime, si es como en el caso que nos ocupa, gimnasia rítmica. Bueno, pues paso a dar un repaso a lo que creo es una dejadez absoluta.

1º Limpieza, aquí influye mucho la actitud personal, pero, y no quiero comparar, los cerdos se hacen sus necesidades en su propia casa, es decir, si no se ve limpieza, tampoco se mira por ella. Y la verdad desde que empiezas a subir las escaleras, para acceso a las gradas ya da asco, y dentro, pues más de lo mismo: falta de limpieza desde el techo hasta debajo de las baldosas, todo demuestra el poco interés que se le dedica a éste edificio.

2º Mantenimiento, vuelta a lo mismo, mala, muy mala conservación en todos sus aspectos; insisto falta de limpieza en las gradas, falta de pintura, limpieza y limpieza por las gradas pasillos etc., etc.

El resto, si te detienes un poco y miras, eso parece un parral, cables colgando por doquier, añadidos, pero mal, por todos los sitios, aparatos, tal vez necesarios, pero colocados como el que siembra.

Del resto de las instalaciones no puedo hablar pues no las he visto, pero uno se puede imaginar cómo será.

3º Los exteriores, más de lo mismo, en otros lugares de España para estas ocasiones se prevé un servicio especial de limpieza,-tanto exterior como interior-, pues ha habido otros eventos que celebrándose a nivel nacional e incluso internacional,-concurso europeo de bailes de salón, algún año-, y los jaramagos crecidos junto a las paredes con más de un metro de altura. Eso sí: Sadeco, venga frases rimbombantes sobre Córdoba y su limpieza.

4º ¿Qué imagen podemos dar de cara al exterior?, cuando de otros lugares vengan y vean cómo cuidamos nuestras instalaciones, no quiero escribir la palabra. Y puedo decir que he estado en varios eventos como el que nos ocupa este fin de semana en este edificio, y, salvo en alguno, bien por una localidad pequeña u otro motivo, en la mayoría es totalmente diferente al nuestro.

5º A quien corresponda: administración local, provincial o autonómica, o todas a la vez. Más apoyo a otros deportes que no sea siempre al mismo, pues entre otras cosas cada vez que toca desplazamientos a pagar: el personal implicado, ni un céntimo de ayuda, en otros sitios sí.