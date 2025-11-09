¿Por qué no actuamos juntos para buscar el bien y la verdad?

¿Quién decide que es justo?, ¿quién pone los límites cuando la fuerza habla más alto que la razón? Nada es justo, si no es humano. Me quedo perplejo al observar diariamente la situación que vivimos en nuestro planeta. Entre las guerras, desastres ecológicos, hambrunas etc.; debido a egoísmos e intereses particulares.

Ante la fuerza, imposición, sinrazón, mentiras, envidias, manipulación, odio, venganzas, acosos; respondemos con sumisión, conformismo, desánimo, apatía, consentimiento, resignación, que hacen a los ciudadanos perder todos los derechos, ante las atrocidades y horrores que se están perpetrando cada día en cualquier rincón de nuestro mundo.

El hombre puede ser débil pero el ánimo nunca muere, la verdad siempre hay que defenderla. Los medios son el principal instrumento, la manipulación mediática es peligrosísima, esta manipulación moldea generaciones enteras sin que nadie note el cambio.