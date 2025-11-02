Opinión | Carta ilustrada
Pedro Barrientos
Córdoba
La reflexión interior: ¿Cómo se puede frenar el acoso escolar?
El suicidio de Sandra Peña ha impactado de modo brutal en la sociedad española. La niña decidió que terminar con su vida era la única solución posible para terminar con el infierno que sufría en su colegio, donde tres compañeras la acosaban a diario hasta llegar a destruir por completo su autoestima y su percepción de sí misma. Era sevillana. Tenía 14 años.
En los días posteriores, todo el mundo lanzaba preguntas al aire a propósito del bullying, de la maligna seducción de las redes sociales, del modo en que se relacionan los jóvenes... Lo más procedente es que cada uno nos preguntemos a nosotros mismos y pensemos en que las respuestas están ahí. Lo sabemos.
