Un referéndum necesario ante el nuevo gasto militar

Han pasado más de cuarenta años desde que España ingresó en la OTAN y casi cuatro décadas desde el referéndum de 1986, que avaló nuestra permanencia bajo condiciones muy concretas: no integración militar plena, prohibición de armas nucleares y reducción de la presencia estadounidense. Hoy, esas condiciones han cambiado sustancialmente. Ahora la Alianza Atlántica plantea que los países miembros destinen hasta un 5% de su PIB al gasto en defensa, una cifra sin precedentes que supera con creces el objetivo anterior del 2%. En el caso de España, eso supondría decenas de miles de millones de euros adicionales cada año, recursos que inevitablemente se detraerían de políticas sociales esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda. Resulta razonable preguntarse si este esfuerzo responde realmente a nuestras necesidades de seguridad o, más bien, a presiones externas en un contexto internacional cada vez más incierto. Si el principal socio de la OTAN, Estados Unidos, cuestiona incluso su compromiso con los aliados, ¿por qué debemos asumir sin debate un gasto tan desproporcionado? Por coherencia democrática y soberanía nacional, España debería celebrar un nuevo referéndum sobre su pertenencia a la OTAN.