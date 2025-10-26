La IA en la sociedad

La IA y el amor al dinero nos están creando una sociedad oscura y resquebrajada que nos aleja del verdadero sentido de la humanidad. Este mundo globalizado y superdesarrollado está metido de lleno en la crisis más profunda de los últimos siglos. Estamos pasando de la cultura de lo escrito a la cultura de lo automático y virtual. Hay una realidad y es que cuando el interés por el dinero se interpone entre las personas, aunque se trate entre hermanos, es el dinero el que decide a los humanos, rompe las relaciones fraternales, y la cosa termina cuando el amor es sustituido por la codicia. Además, el dinero engaña al que lo tiene en abundancia. El peligro de este engaño consiste en que ese dinero acumulado da una seguridad que en realidad no es tal, y produce la impresión de que con el dinero se resuelve el problema. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿En qué y cómo vamos a terminar?