Opinión | Política
Miguel Fernández-Palacios Gordón
Empobrecer lo público, enriquecer lo privado
La penúltima ocurrencia de Feijóo es un IVA del 0% para autónomos que facturen menos de 85.000 €. Suena bien, pero huele a lo de siempre: menos ingresos públicos, más excusas para seguir destrozando el Estado del bienestar. El PP no busca aliviar al autónomo, sino justificar nuevos recortes. Su modelo es claro: hundir lo público para que florezca lo privado y sus defendidos hagan caja. Está bien bajar los impuestos a las clases menos favorecidas, pero siempre que, como contrapartida, se les suba a los ricos y grandes empresas que, proporcionalmente pagan menos que ellas. Debemos entender de una vez que, detraer dinero público para dárselo a empresas privadas solo hace que el dinero de nuestras pensiones, educación, sanidad e infraestructuras, vaya al bolsillo de unos pocos.
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- El perol se enfría en Los Villares y arde en El Arenal por San Rafael
- La Policía detiene a un quiromasajista en Córdoba por una presunta agresión sexual
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- Comienza el verdeo de la aceituna hojiblanca con precios al alza