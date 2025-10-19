Las procesiones en Córdoba: ¿Qué es demasiado?

La reciente celebración del Magno Vía Crucis en Córdoba, con más de una treintena de imágenes -con sus respectivos séquitos de cofrades, bandas de música y otros-, paralizó prácticamente toda la ciudad. Este acontecimiento, que se da una vez cada bastantes años, fue acogido con la tolerancia que le da su excepcionalidad. Pero, ¿qué sucede con la gran cantidad de procesiones que se celebran durante todo el año? Más allá de la Semana Santa, cuyos efectos en el tráfico, el movimiento de personas y los horarios se dan por asumidos, existe una ola creciente de críticas por la proliferación de actos religiosos en las calles de Córdoba. ¿Qué se puede hacer? El diálogo es necesario y habrá que compartir los efectos.