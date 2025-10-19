El otro Magno Vía Crucis

Me tocó, como al que le toca un premio, en dicha fecha de tal magno evento, asistir como invitado a la celebración de un bautizo. En cuanto a mi evento, todo fue muy lucido, entretenido como se esperaba. El destino nos ubicó en los alrededores de la celebración del Vía Crucis. Se pueden conjugar todos los eventos, como así sucedió, y sin entrar en las valoraciones de lo que dejó económicamente a la ciudad y a la caja del Ayuntamiento, que tampoco me toca a mí desde estas líneas valorar, ni es mi momento.

Ahora, lo que no voy a dejar pasar sin relatar es mi odisea y nefasta experiencia con el diseño y desarrollo de los aparcamientos habilitados a tal efecto, en la explanada del Arenal, donde se ponen las casetas, sí, eso que está lleno de tierra seca que se convierte el polvo.

La gestión, según el ticket, la lleva una empresa que tiene un nombre que saca al discapacitado a bailar. Yo, como persona con movilidad reducida, pagué mi euro correspondiente. Son minucias y no voy a calcular los miles de coches que estábamos allí, ni hacer la multiplicación de tantos coches por el euro simbólico.

Ahora, no voy a dejar pasar la desorganización de dichos aparcamientos, sin señales claras ni oscuras de entrada, de salida, referencia para saber dónde estas aparcado, ausencia de señalización y cuando se hizo la noche, nos encontramos cientos de personas perdidos sin luz y sin referencia. Me pregunto: en tal desaguisado, ¿quién es el responsable y culpable?

Solo decir que a muchas personas desorientadas les llevó más de una hora encontrar el coche, no te digo los que hubieran abusado de nuestros excelentes caldos y mejores tapas. Por último, llegué a casa con ropa y silla de ruedas incluidas enharinadas.

Gracias, equipo de gobierno por hacerlo tan bien, por planificar, por organizar. Quizás lo dejaron para el siguiente año, quizás el otro...