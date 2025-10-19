Carta abierta a José María Bellido, alcalde de Córdoba

stimado señor. Utilizo nuestro Diario CÓRDOBA para expresarle mi preocupación y malestar por el gran crecimiento de alquileres turísticos en nuestro casco antiguo.

Se ha luchado mucho para que Córdoba sea visible al mundo, pero no a cualquier precio, y más si quien sufre mayormente las molestias de estos alquileres son nuestros mayores y niños.

Si ya es difícil la convivencia entre vecinos de toda la vida, imagínese, con trasiego de personas, sin horarios, cada dos o tres días.

Señor alcalde, nuestros mayores, y como es nuestro caso, con enfermedades muy penosas, su tranquilidad y descanso, no pueden estar en manos de segundos y terceros. Haga suyo su descanso, tan necesario, por ejemplo, con enfermedades degenerativas, o el de los más pequeños de la casa, con unos horarios de colegio.

De cualquier forma, es una fórmula que destruye más que construye. La principal grandeza de nuestra Córdoba debe ser saber cuidar a sus mayores, velar por sus necesidades, y por los que algún día serán y formarán la Córdoba del futuro. Está en sus manos como alcalde que los ciudadanos de Córdoba puedan descansar y hacer vida normal en sus hogares, y así no siga esta pesadilla para muchos, aunque sea gran beneficio para pocos.

Sin más, y con la seguridad que trabajará para lograr un bienestar común, le saludo atentamente.