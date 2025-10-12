Opinión | Carta ilustrada
Mª Dolores García Plat
Gratitud
Desde hace varios meses estoy asistiendo, como paciente, al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del H. U. Reina Sofía de Córdoba. El objetivo de esta carta es hacer pública mi gratitud y reconocimiento a los profesionales de dicho servicio. Especialmente a mi fisioterapeuta, Ángel Rodríguez Moret, y al jefe de servicio Fernando Mayordomo.
Soy testigo, en todo momento, de cómo (a pesar del déficit de personal) todos los trabajadores de este servicio ponen toda su valía humana y profesional a disposición de los pacientes.
Con el deseo de que esta carta sirva para:
1º- Poner el foco en la defensa de los trabajadores de nuestra sanidad pública.
2º-Alertar a la población sobre la necesidad de defender y mejorar algo, que se consiguió hace años, que se encuentra en peligro de desaparición, nuestra sanidad.
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba: fechas, horarios, hermandades, itinerarios y bandas de música
- Magno en imágenes, magno en espíritu
- El nuevo parque comercial de Palma del Río abrirá sus puertas para el puente de diciembre
- Jornada para contemplar las imágenes del Magno Vía Crucis: 'Han conjugado muy bien las que hay de la capital y la provincia
- Los hoteles de Córdoba rozan el lleno para el día del Magno Vía Crucis, pero las reservas caen el resto del puente