Opinión | Carta ilustrada

Mª Dolores García Plat

Córdoba

Gratitud

Hospital Reina Sofía.

Hospital Reina Sofía. / Francisco González

Desde hace varios meses estoy asistiendo, como paciente, al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del H. U. Reina Sofía de Córdoba. El objetivo de esta carta es hacer pública mi gratitud y reconocimiento a los profesionales de dicho servicio. Especialmente a mi fisioterapeuta, Ángel Rodríguez Moret, y al jefe de servicio Fernando Mayordomo.

Soy testigo, en todo momento, de cómo (a pesar del déficit de personal) todos los trabajadores de este servicio ponen toda su valía humana y profesional a disposición de los pacientes.

Con el deseo de que esta carta sirva para:

1º- Poner el foco en la defensa de los trabajadores de nuestra sanidad pública.

2º-Alertar a la población sobre la necesidad de defender y mejorar algo, que se consiguió hace años, que se encuentra en peligro de desaparición, nuestra sanidad.

