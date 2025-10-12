El abandono del campo

Los incendios forestales asolan nuestro país cada verano. Sin embargo, y dadas las abundantes lluvias primaverales en este 2025 han ocasionado más abundancia de la prevista en nuestros bosques de matorrales y vegetación.

Todo sabemos que el campo es débil en época del estío. Cualquier impedimento que se produzca puede tener consecuencias terribles como lo ocurrido en el noroeste español. Gran parte de la sociedad lo achaca al cambio climático y, en gran parte, puede ser verdad.

Pero profundizando aún más y, fuera de matices políticos que en nada favorecen la solución, existe un abandono total de lo rural. Tiene que ver este tema con la «España vaciada», que cada vez es más desértica, por desgracia. Es evidente que el campo es aburrido, duro y cada vez más hay más reticencias tanto a vivir, como a trabajar en él.

Hace falta para prevenir tanta vegetación, una amplia labor de poda de matorrales cada primavera, lo que no se hace, pues de manera incomprensible, determinadas leyes ecológicas no lo permiten.

Por favor: Cambiemos la legislación si es necesario. Cuidemos el campo y la naturaleza. Es nuestra vida.