Genocidio o masacre

Por si el panorama político no estuviera ya suficientemente revuelto, el PSOE y el PP se enredan en un debate semántico en torno a si los actos barbaros de Israel en Gaza son un genocidio o una masacre. Sospecho que uno y otro tratan de posicionarse ante una posible intervención del Tribunal Penal Internacional, pero los hechos son los que son y conducen al exterminio o desplazamiento del pueblo palestino a no se sabe qué asentamiento entre el rechazo de sus hermanos musulmanes que no ganarán ningún premio a la solidaridad, quizá porque todos tienen presentes los precedentes de Jordania y El Líbano.

Se califique como se califique la actuación de Israel en Gaza, que no es una guerra porque no hay dos ejércitos enfrentados, parece más bien una operación de policía brutal que vulnera el más elemental derecho humano, pero ni Hamás es el pueblo palestino ni éste es Hamás, sino su escudo.

La cuestión desde un punto de vista interno no tiene otro objeto para Pedro Sánchez que congraciarse con sus socios de gobierno a ver si le aflojan un poco el dogal que lo aprisiona y, ya de paso, tender una trampa a los partidos de la derecha imputándoles una presunta alineación con la causa de un sionismo homicida que nadie con un mínimo de sensibilidad puede aprobar.

Ha sido el presidente de Andalucía, seguido de otros presidentes autonómicos, quien se ha sacudido el cepo aceptando sin ambages el término genocidio que es lo que parece.

Sorprende, no obstante, que Sánchez, erigido en defensor aparatoso del pueblo palestino, dejara abandonado a su suerte con nocturnidad y bajo su exclusiva responsabilidad al pueblo saharaui, tan ligado a nosotros, acogido a la caridad de Argelia en un desierto inhóspito desde hace cincuenta años.

Claro que en ambos casos media el interés personal de Sánchez que es lo que verdaderamente le importa. Algún día conoceremos las causas oscuras de sus pactos con el Sultán del Sur, más propios de un príncipe renacentista que de un gobernante democrático del siglo XXI. Pero no hay incongruencia. Ya se sabe que para Pedro Sánchez todo es bueno para el convento.