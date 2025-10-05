El delito sería no vivirla

A veces me siento perdida. ¿Me limito a existir o tengo un fin? Pero, ¿está mal acaso solo vivir? No he encontrado mi propósito. De nuevo, me recuerdo que no necesito uno. Pero es difícil mantener un pensamiento cuando el mundo te grita lo contrario.

Ganarse la vida. ¿Qué concepto es ese? ¿A quién se la debo? Acaso será disfrutarla. Entender que estoy aquí, y que el delito sería no aprovecharla. ¿Regalar mi tiempo a quién y por qué?

¿Que mi sueño debería ser una estabilidad en la sociedad? ¿Te refieres a un contrato indefinido? ¿Cuándo normalizamos tal mentira? Si sueño con mundo, si me despierto tramando formas de romper la monotonía, ¿cómo voy a desear la inmutabilidad, por muy segura que sea? Quiero curvas, no líneas. Quiero irme y sentido. De esta manera, os dejaré feliz, porque hice lo que quise.

Camino a donde me place, no a donde me impongas. Tus consejos son una forma de nostalgia. Y tú, ¿qué anhelas? Cuéntamelo, debes tener algo escondido. Si el mundo no te gritara, ¿a dónde irías? Si todo fuera silencio y solo tu corazón hablara, ¿cómo vivirías? Cuéntamelo, que me gusta oírte hablar de tus pasiones. Te quiero tapar los oídos para que te dejen sentir. ¿Me enseñas tus sueños? Me gusta verte.