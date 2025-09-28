Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Carta ilustrada

Juan Carlos del Río

Córdoba

San Eulogio, algo más que fútbol

Que el estadio de San Eulogio vuelva a abrir sus puertas, y que lo haga para que por fin se pueda volver a jugar al fútbol dentro de él, resulta una buena noticia. Llega tarde, como tantas otras cosas, pero la luz se ha vuelto a ver con el adecentamiento del terreno de juego y la posibilidad de que los niños y jóvenes de la barriada puedan practicar su deporte favorito en un lugar al que, ¡ojo!, todavía le queda mucho por hacer en cuanto a adecentamiento de gradas, servicios y vestuarios. Todo se andará, esperemos.

Pero, más allá del fútbol, San Eulogio se erige en el Campo de la Verdad como testigo mudo -para quien no quiera escuchar- de la falta de respeto de muchos con la historia de la ciudad.

