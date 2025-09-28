Gracias a la sanidad pública

Estas palabras que me salen del corazón son de agradecimiento a nuestra sanidad pública, la mejor. En primer lugar, quiero darles las gracias y manifestar mi cariño al personal del centro de salud de Villarrubia, especialmente a la doctora Carmen y su enfermera del mismo nombre, grandes profesionales y mejores personas. De no ser por ellas posiblemente no estaría ahora escribiendo estas palabras ya que fueron las que me derivaron urgentemente a Reina Sofía.

En el hospital me atendieron el doctor Álvaro Portero y su enfermera Carmen, otros dos ángeles para mí: no me abandonaron hasta que me trasladaron a planta a las seis de la tarde, no sin antes ser reconocido por un estupendo equipo de Cardiología encabezado por la doctora Laura, de guardia ese día.

En el módulo C de la segunda planta, el gran equipo del doctor Guillermo me colocó con todo éxito un marcapasos. Fue justamente el 31 de julio, el día de San Ignacio de Loyola, mi santo: el mejor regalo que me podían hacer en mi vida.

Haber topado con sanitarios y personas todo corazón como mis amigos, así los considero ya, la doctora Diana y el doctor Álvaro. Reitero mi agradecimiento al doctor Hidalgo y su equipo, que me hicieron el cateterismo, a los doctores Anguita y Ana, responsables de planta. Y a todos los profesionales: enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras… todo cariño y amabilidad con los enfermos. Gracias de verdad a todos, gracias. Y que Dios os bendiga.