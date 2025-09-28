Opinión | Agradecimiento
Ignacio Mata
Gracias a la sanidad pública
Estas palabras que me salen del corazón son de agradecimiento a nuestra sanidad pública, la mejor. En primer lugar, quiero darles las gracias y manifestar mi cariño al personal del centro de salud de Villarrubia, especialmente a la doctora Carmen y su enfermera del mismo nombre, grandes profesionales y mejores personas. De no ser por ellas posiblemente no estaría ahora escribiendo estas palabras ya que fueron las que me derivaron urgentemente a Reina Sofía.
En el hospital me atendieron el doctor Álvaro Portero y su enfermera Carmen, otros dos ángeles para mí: no me abandonaron hasta que me trasladaron a planta a las seis de la tarde, no sin antes ser reconocido por un estupendo equipo de Cardiología encabezado por la doctora Laura, de guardia ese día.
En el módulo C de la segunda planta, el gran equipo del doctor Guillermo me colocó con todo éxito un marcapasos. Fue justamente el 31 de julio, el día de San Ignacio de Loyola, mi santo: el mejor regalo que me podían hacer en mi vida.
Haber topado con sanitarios y personas todo corazón como mis amigos, así los considero ya, la doctora Diana y el doctor Álvaro. Reitero mi agradecimiento al doctor Hidalgo y su equipo, que me hicieron el cateterismo, a los doctores Anguita y Ana, responsables de planta. Y a todos los profesionales: enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras… todo cariño y amabilidad con los enfermos. Gracias de verdad a todos, gracias. Y que Dios os bendiga.
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Suspendido el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Segunda llamada de atención de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Córdoba por el plan de igualdad
- San Calixto se reactiva: el Ministerio licita el proyecto de la última gran presa entre Sevilla y Córdoba pero no habrá obras hasta 2027
- Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Vuelca tras una colisión con otro turismo en Cañero, resulta herido y abandona el coche