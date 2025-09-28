El asesinato de Soledad Donoso

Hoy hace 33 años del asesinato de mi hermana Soledad. Un crimen que nunca se resolvió y que a estas alturas de la vida ya cada vez tenemos menos esperanzas de que esto suceda. Hay un dicho muy cierto que dice que no existe crimen perfecto, sino mala investigación. Y qué verdad más grande, porque es lo que desde el primer momento hemos tenido claro la familia, que la investigación sobre el asesinato de mi hermana no se llevó a cabo como debería ser. Empezando porque no nos dejaron reconocer su cuerpo cuando lo encontraron, tuvimos que darle sepultura sin poderlo llevar a la iglesia y solo lo pudimos reconocer por los objetos personales que llevaba puestos y encontraron cerca de su cuerpo. Lo más fuerte de todo fue la respuesta que nos dio el forense que, según él, los resultados apuntaban a que podía haber sido muerte natural y lo más grave de todo, las irregularidades que se llevaron a cabo con el sumario, que me lo guardo para mí porque no es el momento todavía de destaparlo todo. Es triste que mi familia haya tenido que luchar tanto día tras día para arrojar un poco de claridad al asesinato de mi hermana y por lo menos lo mínimo que debe saber toda familia cuando pierde a un ser querido en circunstancias extrañas: ¿Cómo fue?, ¿sufrió?, ¿quién fue?

Respuestas que al cabo de 20 años antes de que prescribiera el caso pudimos ir contestando muy a nuestro pesar y para poder conseguirlas hubo que hacer una segunda autopsia a los restos de mi hermana, que nos reveló lo que tanto tiempo habíamos temido saber (volver a vivir eso de nuevo es un dolor que no se lo deseo a nadie).

¿Cómo fue? Brutalmente asesinada. ¿Sufrió? Murió a golpes.

Así que contesten ustedes mismos esta pregunta: ¿Quién fue? Sin respuesta por parte de la Justicia (aunque por parte de la familia si existen sospechas bien fundadas).

Y ahora lanzo una pregunta a los lectores: ¿Creéis justo este sufrimiento durante tantos años?

Han sido 33 años de lucha incansable y cada vez cuesta más seguir luchando, ya que, por lo que estamos comprobando en carne propia, la Justicia no funciona y las víctimas de violencia tienen más que perder que los asesinos, y digo esto porque sé de lo que estoy hablando.

Solo deseo y espero que si no conseguimos hacerle justicia terrenal, por lo menos exista la justicia divina y quien le arrebató la vida a mi hermana de una manera u otra pague por lo que hizo. Solo decirte Sole, que mientras esté en mis manos y pueda seguiré luchando por hacerte justicia o, por lo menos, hacer que la gente nunca te olvide.