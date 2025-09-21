Invasión de ratas y palomas

Quiero denunciar la situación insalubre que estamos viviendo en nuestra zona, en las inmediaciones del parque y el Ceip Salvador Vinuesa en C/ Camino Viejo de Almodóvar. Desde hace meses, los vecinos venimos observando una creciente plaga de ratas y palomas, que no solo generan molestias, sino que suponen un grave riesgo para la salud pública, especialmente al encontrarse tan cerca de un centro educativo frecuentado diariamente por menores. La acumulación de suciedad, cacas, plumas y la escasa frecuencia en las labores de limpieza empeoran el problema. A pesar de haber realizado avisos y de haber utilizado los canales establecidos para comunicar esta problemática, no se han tomado medidas efectivas hasta la fecha. ¿Sadeco, dónde estás?