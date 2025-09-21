Correr detrás de los grises

Dicen los que ya peinan canas que en los tumultuosos inicios de nuestra democracia, allá por los años 70 del siglo pasado, los españoles que perseguían una nueva forma de organizarse, aspirando aires de libertad, en las cada vez más frecuentes manifestaciones en la calle, eran perseguidos con saña por «los grises», que así es como era llamada coloquialmente la policía del régimen por el color de sus uniformes. «Correr delante de los grises» daba entonces buen tono, era marchamo de ortodoxia y buen hacer. Dicen también que en aquella lejana época protodemocrática, las posiciones extremistas habían cedido en favor de posiciones más centrales -y más centradas- de forma que tanto las posiciones irreductiblemente blancas y las posiciones radicalmente negras se fueron acercando lenta pero paulatinamente -como el niño y el zorro de El Principito- hacia posiciones centrales, equidistantes de ambos extremos, posicionándose al fin en diversas zonas de gris. Con el tiempo estos distintos grises fueron desechando la desconfianza, reconociéndose las caras, relajando el ceño y abatiendo unas armas que empuñaban desde la vieja Discordia. Dicen también los que ahora peinan canas que a aquella postura se le llamó posteriormente «El Espíritu del 78» y que los lemas que ceñían al nuevo medallón heráldico eran «concordia», «tolerancia» o «entendimiento». Ese fue el proceso por el que se abandonaron trincheras y se construyeron escuelas, carreteras y una Constitución. Una Constitución que no era de blancos ni de negros, sino de muchos matices de gris. Hoy día, hemos trastocado el sistema y ese centro de muchos grises se ha quedado desierto en España, en el ámbito parlamentario español, conformando otra España vaciada, como la geográfica, y tan lamentable como ella. Hoy día hay líderes encastilladamente blancos y líderes irreductiblemente negros; hay medios de comunicación inexorablemente blancos y medios de comunicación numantinamente negros, hay discursos mineralmente blancos y discursos mineralmente negros. Sería aconsejable evitar que tome cuerpo y cobre realidad aquella frase que podían haber suscrito los agoreros videntes clásicos como la troyana Casandra o el tebano Tiresias, pero que es atribuida al filósofo Santayana, y que sentencia que «los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla». Sería hoy muy conveniente, un poco a la manera de aquellos que hoy peinan canas pero en sentido contrario a como ellos lo hacían, como medida política higiénica y profiláctica, desalentar a irreductibles blancos y negros y «correr detrás de los grises».