Opinión | Sociedad
Rafael Bueno
Córdoba ¿maldita?
Ninguna línea aérea apuesta por el aeropuerto cordobés. Ninguna industria y ninguna gran empresa privada. Y claro, eso explica el éxodo que se está produciendo sobre todo de jóvenes, en busca de un futuro mínimamente digno. Algunos se preguntan qué es lo que pasa en esta ciudad. Pues yo se lo explico. Y es que durante mucho tiempo se han expulsado de aquí a muchos empresarios que intentaron venir, y eso ha cundido en el mundo empresarial y social de España y del mundo. Porque Córdoba ha estado en manos de los mercaderes del Templo cordobés y sus acólitos pseudo-empresarios, que la cerraron para ellos. Y como la mayoría de cordobeses permanecieron ciegos, sordos y mudos; pues ahora tienen lo que se merecen. Eso es lo que pasa. Y a ver quién cambia esa imagen de cortijo cordobés, que fuera de Córdoba, naturalmente, nadie quiere.
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- El Arcángel ya custodia a Juanín, leyenda del Córdoba CF
- Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes
- De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto
- Dos pilotos cordobeses al mando del vuelo inaugural a Barcelona: “Es una gran ilusión ver nuestra tierra desde el aire”
- La Gerencia de Urbanismo da un nuevo paso para la instalación deportiva de Costanillas-Hornillo