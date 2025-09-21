Córdoba ¿maldita?

Ninguna línea aérea apuesta por el aeropuerto cordobés. Ninguna industria y ninguna gran empresa privada. Y claro, eso explica el éxodo que se está produciendo sobre todo de jóvenes, en busca de un futuro mínimamente digno. Algunos se preguntan qué es lo que pasa en esta ciudad. Pues yo se lo explico. Y es que durante mucho tiempo se han expulsado de aquí a muchos empresarios que intentaron venir, y eso ha cundido en el mundo empresarial y social de España y del mundo. Porque Córdoba ha estado en manos de los mercaderes del Templo cordobés y sus acólitos pseudo-empresarios, que la cerraron para ellos. Y como la mayoría de cordobeses permanecieron ciegos, sordos y mudos; pues ahora tienen lo que se merecen. Eso es lo que pasa. Y a ver quién cambia esa imagen de cortijo cordobés, que fuera de Córdoba, naturalmente, nadie quiere.