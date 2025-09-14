Opinión | Política
Miguel Fernández-Palacios Gordon
Von der Leyen deja en evidencia a Feijóo
Alberto Núñez Feijóo ha evitado, una y otra vez, condenar el genocidio cometido por Israel en Gaza, y su continua violación del derecho internacional. Lejos de alzar la voz, ha optado por el silencio cómplice o la justificación vergonzante, presa del miedo crónico a incomodar a Isabel Díaz Ayuso o perder votos frente a Vox. Esa cobardía política lo ha llevado a defender lo indefendible, alineándose con quienes prefieren mirar hacia otro lado mientras la comunidad internacional y la Corte Penal denuncian crímenes de guerra.
Pero ahora su jefa europea, Ursula von der Leyen, propone sanciones contra Israel ante la magnitud insoportable de la masacre. Y Feijóo queda expuesto: atrapado entre su tibieza moral y el giro de Bruselas.
¿Qué hará ahora? ¿Seguirá escondido en la ambigüedad, rehén de sus propias miserias internas, o tendrá el coraje -aunque sea tarde- de ponerse del lado de la dignidad y la justicia internacional? Su historial no invita al optimismo. Pero su cobardía, que es doctrina, seguramente le lleve a arrastrar los pies una vez más.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- El Ayuntamiento de Córdoba envía circulares a todos los colegios tras la aparición de aves muertas en el río
- La oposición en Córdoba rechaza destinar medio millón de euros a la construcción de una escultura a Fernando III
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un incidencia en la red ferroviaria está causando retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba
- Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»