La tecnología digital marca nuestro destino

Sabemos que la tecnología digital, el móvil en concreto, está marcando nuestro destino. No solo conecta, sino que interrumpe, exige atención y redefine la privacidad. La edad de tener el primer móvil ha ido bajando paulatinamente: hoy el 70% de los niños y niñas de 12 años de España tienen ya un dispositivo propio que utilizan en la mayoría de los casos sin ningún tipo de límite, rendimiento académico bajo. Pasan una media de cinco horas diarias entre juegos y redes sociales. La literatura científica advierte de la relación existente entre el uso del teléfono inteligente y la reducción general de bienestar, trastornos del sueño, problemas de comportamientos, soledad, debilitamiento de relaciones sociales, la familia. La Asociación Española de Pediatría recomienda a las familias que hasta los 16 años no proporcionen un teléfono inteligente. De todo ello, la familia tiene la clave principal.