Opinión | Carta ilustrada
Donato Romero Siguero
Iluminación en el centro
Les ruego iluminen correctamente las calles del centro de Córdoba, máxime si son peatonales; cómo ustedes saben, la edad media del censo de población que vive en esta barriada es bastante elevada.
Llevamos hace años solicitando una correcta iluminación y pavimentado del centro; tenemos farolas fundidas, y las que iluminan con las tulipas totalmente opacas, con una paupérrima luz; menos mal que nos queda la iluminación de los escaparates comerciales que vierten algo de luz hasta su cierre.Tengan en cuenta que la movilidad y seguridad de una persona mayor, se ve muy afectada por la visibilidad del entorno y el estado del pavimento que pisa, y que una caída puede traer consecuencias definitivas para ella y sus familiares.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- El Ayuntamiento de Córdoba envía circulares a todos los colegios tras la aparición de aves muertas en el río
- La oposición en Córdoba rechaza destinar medio millón de euros a la construcción de una escultura a Fernando III
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un incidencia en la red ferroviaria está causando retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba
- Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»