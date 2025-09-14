Iluminación en el centro

Luminarias del centro de Córdoba. / Córdoba

Les ruego iluminen correctamente las calles del centro de Córdoba, máxime si son peatonales; cómo ustedes saben, la edad media del censo de población que vive en esta barriada es bastante elevada.

Llevamos hace años solicitando una correcta iluminación y pavimentado del centro; tenemos farolas fundidas, y las que iluminan con las tulipas totalmente opacas, con una paupérrima luz; menos mal que nos queda la iluminación de los escaparates comerciales que vierten algo de luz hasta su cierre.Tengan en cuenta que la movilidad y seguridad de una persona mayor, se ve muy afectada por la visibilidad del entorno y el estado del pavimento que pisa, y que una caída puede traer consecuencias definitivas para ella y sus familiares.