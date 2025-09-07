Volver a volver

Imagen de archivo de varios niños a su llegada al colegio. / Marta Fernández Jara/Europa Press

Llega septiembre y la vuelta a la rutina. No es nada negativo, ni un drama, por más que muchos quieran extender a quienes les rodean una sensación de frustración vital que no tiene nada que ver con el calendario sino con otros asuntos que tienen más que ver con sus valores y su forma de estar en la vida.

Los niños, los que aún tienen todo el mundo por delante, encaran el regreso -o el ingreso, en el caso de los más pequeños- al entorno más importante, al que les servirá para construirse como personas. Con su familia como núcleo básico, el colegio es el escenario de socialización. Allí van a aprender y a aprenderse, a encontrar sus retos, sus lecciones en los libros y en la vida. La vuelta al cole es motivo de celebración.