Agradecimiento a los médicos

A mediados de julio, estando en Sevilla, sufrí un ictus hemorrágico grave que me afectó a la parte izquierda de mi organismo. Tras varias semanas ingresado en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla fui trasladado en ambulancia al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Pasado un mes me encuentro en casa de alta hospitalaria. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al equipo médico de medicina interna que encabeza el doctor Antonio García Ríos y que integran los doctores Elías Valverde López, Vicente Albendín Carmona, Marta Redondo Elrio (MIR 1 de Hematología), Sonia Soto Bono (MIR 1 de Nefrología) y Miguel Ángel Martínez Mangas (estudiante de 4º Curso de Medicina). Igualmente quiero hacer extensivo mi agradecimiento al equipo de Neurofisioterapia compuesto y dirigido por Carmen González Rodríguez, Antonio Gutiérrez González, Jose Elías Bernal y Alberto Fernández.

Todos estos profesionales me han demostrado por su buen hacer y trato exquisito que los andaluces podemos estar orgullosos y tranquilos de que estamos en buenas manos y protegidos.

El SAS, con sus lagunas (que las tiene), demuestra día a día que en el trato humano son el número 1 transmitiendo tranquilidad y confianza al enfermo.

Muchas gracias a todos.