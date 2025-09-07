Opinión | Sanidad
Agradecimiento a los médicos
A mediados de julio, estando en Sevilla, sufrí un ictus hemorrágico grave que me afectó a la parte izquierda de mi organismo. Tras varias semanas ingresado en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla fui trasladado en ambulancia al Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Pasado un mes me encuentro en casa de alta hospitalaria. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al equipo médico de medicina interna que encabeza el doctor Antonio García Ríos y que integran los doctores Elías Valverde López, Vicente Albendín Carmona, Marta Redondo Elrio (MIR 1 de Hematología), Sonia Soto Bono (MIR 1 de Nefrología) y Miguel Ángel Martínez Mangas (estudiante de 4º Curso de Medicina). Igualmente quiero hacer extensivo mi agradecimiento al equipo de Neurofisioterapia compuesto y dirigido por Carmen González Rodríguez, Antonio Gutiérrez González, Jose Elías Bernal y Alberto Fernández.
Todos estos profesionales me han demostrado por su buen hacer y trato exquisito que los andaluces podemos estar orgullosos y tranquilos de que estamos en buenas manos y protegidos.
El SAS, con sus lagunas (que las tiene), demuestra día a día que en el trato humano son el número 1 transmitiendo tranquilidad y confianza al enfermo.
Muchas gracias a todos.
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras
- El Córdoba CF se hace con su primera victoria de la temporada superando al Castellón
- Iván Ania, autocrítico tras la victoria ante el Castellón: “Entrenamos un tipo de fútbol que no estamos haciendo”
- Carruajes españoles y portugueses recorrerán Córdoba con motivo del Concurso Internacional de Atalaje de Tradición
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Urbanismo saca a concurso las obras de un nuevo tramo del anillo verde de Córdoba