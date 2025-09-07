Accesibilidad pendiente en el Polideportivo Vistalegre

Cuando se nos llena la boca con la palabra deporte, cuando aspiramos como ciudad a ser inclusiva y saludable, nos topamos con barreras que impiden a las personas participar en actividades físicas básicas, y esto es lo que sucede en el polideportivo municipal Vistalegre de Córdoba desde hace muchos meses.

Este es un centro referente en su oferta de actividades a personas con movilidad reducida o discapacidad crónica, que encuentran un obstáculo insalvable: No hay ascensor operativo que les permita asistir a la sala de aparatos gimnásticos de la 2.ª planta. Lo que para muchas personas es una simple escalera, para otras se convierte en una muralla, no solo física, sino también simbólica, porque refleja la falta de prioridad que se le otorga a la accesibilidad.

Ante esto, las personas afectadas, además de verse forzadas al aislamiento por haber dejado de asistir a sus sesiones de ejercicios tan importantes para su mejoría o, por lo menos, no empeoramiento, relatan la sensación de impotencia que los atrapa. Patologías como padecimientos articulares, neurodegenerativas, dos personas con ELA, trastornos cardiovasculares, etc., precisan, además de esta fisioterapia, de la socialización que encuentran en el deporte.

El polideportivo de Vistalegre es una infraestructura municipal cuya gestión y mantenimiento depende del Imdeco. En los últimos meses se anunciaron planes para reforzar el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Este sostenimiento no se ve traducido en la reparación o cambio de un elemento vital para las personas limitadas como es el ascensor. El cumplir con la accesibilidad no es solo acatar la ley, es hacer una ciudad más saludable y más humana. El acceso al deporte debe ser para todos, sin excepciones.