¿Por qué no se tienen hijos?

España es uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo (1,3 de hijos por mujer) porque arrastra, desde hace años, niveles de fecundidad decrecientes, lo que hace que haya menos personas en edad de tener descendencia. Diversos factores han influido en la disminución de la tasa de natalidad en la UE. La inestabilidad económica y las crisis políticas en varios países europeos han llevado a las parejas a reconsiderar la decisión de tener hijos. También la preocupación por el medio ambiente y el futuro del planeta ha influido en la decisión de algunas personas de no tener descendencia. Al mismo tiempo, el incremento en los precios de bienes y servicios esenciales dificulta la crianza de hijos, llevando a muchas parejas a limitar el tamaño de sus familias. La normalización del aborto ha ayudado a que cada vez más jóvenes rechacen formar familias.

Obviamente, la disminución de la natalidad en la UE plantea varios desafíos como el envejecimiento poblacional. Una menor tasa de natalidad, combinada con una mayor esperanza de vida, conduce a una población envejecida, lo que puede ejercer presión sobre los sistemas de pensiones y atención médica. El coste de la crianza, problemas de acceso a la vivienda. Con menos nacimientos, la futura fuerza laboral disminuirá, lo que podría afectar la productividad económica desigualdades regionales. Las disparidades en las tasas de natalidad entre países y regiones pueden exacerbar las diferencias económicas y sociales dentro de la UE. Para abordar la disminución de la natalidad, propondría políticas de apoyo a la familia; apoyo financiero; fomento de la inmigración; acceso a servicios de cuidado infantil; mejorar la disponibilidad y asequibilidad de guarderías y otros servicios de cuidado infantil para apoyar a las familias. Un periodista, referente al tema de la falta de natalidad, escribió: «Si no hay niños no hay horizontes. Una escuela vacía es un futuro muerto».