España es de todos: Evitemos el fuego con más medios técnicos

Imagen del incendio de Fasgar (León). / J.Casares / Efe

Me dirijo al Gobierno central y a los autonómicos ante una situación alarmante, una auténtica tragedia para nuestro país y su futuro. Mi opinión y reclamación es necesaria en estos momentos.

Hacen falta más medios aéreos y menos técnicos de a pie. La mayoría del fuego se apaga desde arriba, sobre todo, y lo más importante es cogerlo a tiempo antes de que se produzca y se extienda para evitar catástrofes como las que están ocurriendo en nuestro país.

España es de todos y las comunidades más cercanas deben contribuir y ayudarse por obligación y por ley.