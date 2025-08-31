El buen racismo

Desde que tengo uso de razón, mi padre siempre me enseñó que siendo gitano no bastaba con hacerlo bien, pues debía proponerme ser el mejor en lo que hiciera para ganarme el respeto con el que otros nacían. Nunca entendí este razonamiento, pues como diría Sócrates, ¿quién haría algo malo como ser racista sabiendo lo que está bien? Y es que la realidad es que nadie hace el mal de forma tan descarada, por lo que para hacer ese mal hay que disfrazarlo de bien. Pocos dicen ser racistas y, sin embargo, muchos son los que no dudan en querer tomar medidas racistas. ¿Por que pasa esto ? La desesperación del pueblo ante los problemas sociales lo lleva a querer buscar culpables de sus desgracias. Y así, culpar al judío, al palestino, al negro o al gitano es tan adictivo e hipnotizante como la melodía del flautista de Hamelin.

Poco a poco las masas, incluso sin darse cuenta, van adoptando ideales que tal vez nunca se habrían planteado si no les hubiera convenido ser inducidos por mentes perversas ideológicamente identificadas que tienen al culpable escogido antes de que comience la investigación. Habrá quien me responda algún mal que esté directamente relacionado con alguna minoría y se guíe bajo el razonamiento maquiavélico de que el fin justifica los medios. Sin embargo, estas mentes malignas son mucho más terribles que Maquiavelo porque usan el supuesto fin social, el cual es solo un espejismo , para realizar y justificar su verdadero fin, que no es otro que esos medios despreciables y que en sí mismos son un delito contra la moral humana. Este mal social camuflado de una especie de «buen racismo» se usa para supuestos fines que pueden llegar a ser comprensibles y racionales para ejercer medios mezquinos y diabólicos. La realidad de esta gentuza es que sin nuestra democracia reinante, ni siquiera necesitarían de esa justificación para querer perpetrarlos igualmente. La mejor prueba de esto es la reacción al incendio de la Mezquita de Córdoba, donde el discurso de odio hacia el islamismo ha llevado a que muchos españoles, que se supone que defienden su patria, se alegren de que arda uno de los monumentos más importantes y antiguos de su historia. Juzguen este hecho ustedes mismos.