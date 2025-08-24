Opinión | Carta ilustrada
Mari Loli Escamilla
¿A dónde vamos a llegar?
El verano del 25 quedará en la memoria por los calores infernales que se han sufrido en nuestro país. La ola de altas temperaturas ha condicionado la vida de todos, dirigiendo a los que pueden camino de las piscinas. Ay, las piscinas. Por eso también se recordará este periodo estival. Y más que por el agua, por los elementos orgánicos que se han podido encontrar en algunas de llas. Sí, señores: hubo trozos de mierda humana flotando en las cloradas aguas de los recintos de toda España. Ante el fétido hallazgo, el cierre de la instalación era inmediato. En Córdoba no faltó el incidente. Ocurrió en la capital y también en la provincia. Y lo peor es que ha sido por un reto viral. Un curioso modo de divertirse. Y luego hablamos de los límites del humor.
