Córdoba, cada vez más sola

Bueno, pues ya lo estamos viendo en la mayoría de los medios de comunicación: «Mueren el doble de cordobeses que nacen», «miles y miles de jóvenes cordobeses abandonan su ciudad natal para poder trabajar», «Córdoba tiene el mayor índice de suicidios de jóvenes», «Córdoba, de las ciudades con mayor pobreza» y un largo etcétera, pero todas las noticias en la misma dirección. Pues nada, dentro de poco poquísimo, en Córdoba sólo quedarán curas, funcionarios, jubilados y algunos turistas. Y todos sabemos quiénes son los culpables. Si te das una vuelta por el centro de Córdoba al anochecer, verás el montón de locales cerrados y una media de edad de cordobeses bastante alta. Pero esto es lo que querían algunos. Sí, sí. Esos que han llevado a la práctica el «cuanto peor, mejor» y «que se quede mi vecino ciego, aunque yo me quede tuerto». Esos que se han preocupado más de aparentar que de ser. Esos que en lugar de acabar con el mal, lo han escondido bajo la alfombra. Sí, todos esos. Y a los pocos poquísimos que hemos levantado la voz, nos han crucificado. ¡La verdad no mancha los labios de quien la dice, sino las conciencias de quienes la ocultan!