Cuando cae o entra en crisis el gobierno o el régimen social que produce la estupidez colectiva, la gente se puede liberar de ella y del dolor que les empieza a generar la contradicción entre sus pensamientos y sus actos.

No entiendo, quizás sea muy torpe, al ver en nuestro parlamento a nuestros representantes faltándose el respeto, subiéndose los sueldos y dietas cuando les viene bien y con el beneplácito de todas sus señorías.

¿Por qué no aúnan esfuerzos todos los grupos políticos y solucionan los problemas cotidianos de subsistencia al pueblo, apagones de luces, inundaciones, incendios, problemas graves en nuestro sistema ferroviario, sufridos por miles de españoles esperando muchas horas para que los trenes llegaran a su destino? Y para colmo la inmigración; total, un verdadero desastre en la gestión de nuestro país.

Pensemos que no basta con subvenciones controladas, a familias que verdaderamente lo necesiten, sino que hay que crear puestos de trabajo, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que dan de comer a muchas familias, facilitar a capitales extranjeros y nacionales para que inviertan en industrias y fomenten la riqueza en nuestro país.

No me olvido de nuestra juventud, tan maltratada, y que deberíamos cuidar con la mayor presteza e impedir por todos los medios que se nos vayan a otros países. Tenemos una parte de ella, extraordinariamente formada en ingenierías, sanidad, investigación de todo tipo, etcétera, y en vez de invertir en ellos y pagarles como merecen, por sus capacidades y esfuerzo, después de haberlos formado aquí e invertir en su formación, somos tan memos que se aprovechan otros países de su formación, a coste cero para ellos. Por favor, reaccionemos de una vez por todas y exijamos a nuestros políticos para que tomen conciencia de que están al servicio del pueblo.