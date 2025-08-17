¿Qué está pasando en España?

Incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora). / UME

Sucede, por desgracia, cada verano. Los incendios forestales salpican el territorio español. En las zonas de interior, sobre todo. Es una funesta costumbre. Lo que está sucediendo en este 2025 supera todas las previsiones y alcanza el rango de pesadilla y tragedia. En Zamora se ha registrado el peor incendio de este siglo en nuestro país. En lo que va de verano -y aún falta- han ardido más hectáreas de terreno que en todo el año anterior: más del doble. Intolerable.

¿Qué está sucediendo? Explicaciones se escuchan de todos los colores, con sesgo político. El cambio climático, las políticas de conservación del medio natural, los pirómanos... Urgen las medidas para solucionarlo. Hay mucho en juego.