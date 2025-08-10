Siniestros viales y prevención

Cada vez más personal especialista en materia de seguridad vial prefiere hablar de siniestro vial en lugar de accidente de tráfico. Este último sugiere algo fortuito e imprevisible, minimizando la responsabilidad humana y restando importancia a la prevención en seguridad vial. Prevenir es actuar antes de que el riesgo se materialice. En una sociedad dominada por la inmediatez y el impacto visual de las redes sociales, la prevención pierde protagonismo político por no generar titulares o fotos impactantes de un siniestro. La Policía Local se convierte en primera línea de prevención en materia de seguridad vial. Entre sus funciones preventivas, se encuentran las tareas educativas y de concienciación en ámbitos escolares a través de la educación vial, una asignatura que debe integrarse «sí o sí» de manera transversal en el sistema educativo.

Las políticas de prevención requieren de una administración valiente, que entienda que prevenir es invertir en salvar vidas humanas. La seguridad vial debe ser entendida como una política pública integral, que cuente con una asignación de recursos económicos, humanos y técnicos orientados a un trabajo integral, planificado y coordinado entre múltiples sectores de una sociedad comprometida con la materia.