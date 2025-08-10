Recuerdo que en mi primera clase de derecho penal nos enseñaron que era preferible que hubiese 10 culpables en la calle a un solo inocente en prisión ya que ese resultado significaría el fracaso de nuestro Estado de derecho.

A día de hoy el problema de la inmigración en toda Europa hace buscar medidas desesperadas como la deportación de extranjeros que estén legalmente en España a su país de origen, lo cual ya está contemplado en el código penal para los delitos que estén penados entre 1 y 5 años.

Entonces ¿qué es lo diferencial de esta propuesta?: pues que realmente lo que se busca son deportaciones llamadas en caliente, o sea, rápidas, de aquellos que delinquen. Me parece hasta gracioso que los mismos que pidan esta medida sean los que defienden la presunción de inocencia de los hombres ante el problema de violencia de género, las cuales admito que desde un punto de vista jurídico también son más que cuestionables.

Al final, siendo del lado que sean, vemos cómo todos intentan justificar la destrucción de la presunción de inocencia a cambio de una hipotética seguridad que realmente es más populista que efectiva. Que un estado sea de derecho es igualmente importante a que sea democrático y creo que hoy en día nadie se plantearía volver a una dictadura. Pero lastimosamente observo que somos capaces de tirar por la borda derechos y libertades que tanto ha costado conseguir. Y es que realmente no es más seguro el estado en el que las leyes son más severas sino aquel en el que la gente pueda confiar en su sistema. Y creo que cambiar la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad es algo que con el tiempo nos costará muy caro.