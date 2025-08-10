Incendio en Pasaje Bujalance. / CÓRDOBA

Se trata del tercer incendio en Pasaje Bujalance. Qué lo ha producido no lo sé, pero quisiera protestar por la situación de desamparo hostil a la que estamos sometidos en el Polígono Guadalquivir por parte del Ayuntamiento. Se trata de un pequeño terraplén que está siempre lleno de maleza, suciedad y animales como ratas que nos hacen que el vivir aquí sea un peligro para todos. También de salud pública. No limpian, no riegan, no baldean las calles y este pequeño terraplén es un foco de suciedad y peligro para los ciudadanos que vivimos aquí.

De ahí mi descontento con la gestión de limpieza del Ayuntamiento y su empresa Sadeco, que tienen a este barrio abandonado de la mano de Dios...