Opinión | Carta ilustrada
Mariló Alcaraz
CÓRDOBA
Incendio en Pasaje Bujalance
Se trata del tercer incendio en Pasaje Bujalance. Qué lo ha producido no lo sé, pero quisiera protestar por la situación de desamparo hostil a la que estamos sometidos en el Polígono Guadalquivir por parte del Ayuntamiento. Se trata de un pequeño terraplén que está siempre lleno de maleza, suciedad y animales como ratas que nos hacen que el vivir aquí sea un peligro para todos. También de salud pública. No limpian, no riegan, no baldean las calles y este pequeño terraplén es un foco de suciedad y peligro para los ciudadanos que vivimos aquí.
De ahí mi descontento con la gestión de limpieza del Ayuntamiento y su empresa Sadeco, que tienen a este barrio abandonado de la mano de Dios...
