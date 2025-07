El último del Silo

Me resultó muy curioso observar cómo el Silo de Córdoba dejó sus luces encendidas recientemente. El imponente edificio destacaba en la noche al observarlo desde las Setas como cuando hace décadas tenía plena actividad y no ahora, que es un almacén de restos arqueológicos. ¿Quién sería el último que se marchó sin darle al interruptor? Y no lo digo para que abone la factura de la luz.