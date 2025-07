Torre Marbella

Todo movimiento de la ciudadanía en masa es una respuesta social ante una situación que ha llevado al pueblo al límite y la de Torre Pacheco no es para menos. Lo ocurrido en los últimos días ha llevado a que la gente se eche a la calle, algunos de forma violenta. Ahora bien, en un estado de derecho como el nuestro, si hablamos de justicia y en términos de derecho, la venganza colectiva no es una opción. Dicho esto, y condenando todo acto de violencia sobre cualquiera de los bandos , no hay que ignorar que si se ha llegado hasta aquí es porque realmente hay un problema latente en todas las ciudades y barrios de nuestro país, según algunos grupos ideológicos, causado por el multiculturalismo y la incompatibilidad de la religión musulmana con nuestros valores occidentales; hablando llanamente, se dice que el problema lo traen los jóvenes de Marruecos que se llamen Mohamed o Abdul y que van en patinete eléctrico . Sin embargo, es como mínimo curioso que, si te llamas también Mohammed, pero en vez de ser oriundo de Marruecos lo eres de Catar y en lugar de estar en Torre Pacheco, resides en Marbella, resulta que no hay ningún problema y que esa misma religión musulmana no te limita a nada. Y es que en pleno siglo XXI parece mentira que sigamos cayendo en los estigmas sociales de la época de las cruzadas. El único denominador común entre la delincuencia de los años 80 del Torete y el Vaquilla y la actual de los llamados menas es la marginalidad sufrida por ambos grupos sociales.

El problema existe y si el pueblo se echa a la calle hay que escucharlo y buscar una solución. Pero no podemos dejar que determinados grupos usen del problema para desfogar todo su odio hacia todo aquel que sea de otra religión, raza o color de piel. Porque esa forma de pensar, y mucho menos de actuar, nunca trajo paz ni felicidad a la gente, sino todo lo contrario. Ahí está la historia antigua y reciente como prueba.