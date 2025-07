La separación de poderes es la clave

Estoy cansado de oír en los medios de información que Pedro Sánchez no puede legislar. Y esa es la prueba de que no estamos en una democracia, sino en una partitocracia. En las democracias de verdad, el presidente del Gobierno (poder ejecutivo) no puede ni debe legislar ya que esa facultad le corresponde al Parlamento o Congreso (poder legislativo). Pero como aquí no hay separación de poderes, lo que tenemos es una oligarquía de poder o régimen de partidos, como el anterior régimen franquista. Concretamente, el régimen del 78. Y el ciudadano no pinta nada, porque vota lo que previamente han elegido los partidos políticos a sus espaldas. Por eso el político se debe a su partido por la cuenta que le tiene, y nunca al ciudadano. Y ésta es la verdad y realidad que ningún político quiere oír, porque no le interesa. Posdata: o cambiamos el sistema o aquí nunca cambiará nada.