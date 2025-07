Al señor Pareja Vallejo

Le felicito por su nombramiento de presidente de la Audiencia de Córdoba y me congratulo de que en sus primeras palabras públicas haya mostrado su intención de acercar la justicia a la ciudadanía haciéndola más comprensible, accesible y útil al considerar que los ciudadanos debemos ser los verdaderos destinatarios del servicio público de la Justicia. ¡Así se habla! Pero mientras que en España, o lo que queda de ella, no haya separación de poderes en origen, no tengamos unos políticos que legislen para el pueblo en lugar de para ellos y no faciliten los medios necesarios para que la administración de Justicia funcione casi con la misma eficacia que Hacienda, usted y nosotros, los ciudadanos, lo tenemos muy difícil. Pero su intención le honra como persona y como profesional y yo me alegro de ello. ¡Suerte!