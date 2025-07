El Hospital Provincial y la Ley Antitabaco

El 30 de mayo, con motivo del Día Antitabaco, este diario publicaba una noticia con las manifestaciones de los centros sanitarios y organizaciones contra el cáncer contra el consumo de tabaco, y, específicamente, en los centros sanitarios.

Reina Sofía parece que empieza a movilizar vigilantes para que hagan cumplir la prohibición, pero el Hospital Provincial y sus unidades oncológicas están siempre salpicadas de colillas en sus accesos y con personal fumando (como ahora mismo estoy viendo en Oncología Médica, junto al parking trasero, a uno de ellos, con bata blanca).

El otro día estuve a punto de ser agredido y fui insultado por una persona que iba en silla de ruedas y que fumaba mientras hablaba por teléfono en la puerta de Oncología Radioterápica, a la que pedí con toda educación que dejará de hacerlo. Como de costumbre, no había vigilante alguno cerca y tuve que llamar y esperar un rato para que me dijeran que iban a hacer algo, aunque me sugirieron llamar a la Policía Local.

Si los centros sanitarios se toman con esta laxitud una ley aprobada hace 15 años, ¿cómo pretendemos avanzar en la lucha contra esta lacra mortal que es el humo del tabaco?