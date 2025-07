La hipocresía del rebaño

Con el actual mundial de clubes vemos el comportamiento irracional y a la vez bonito de las hinchadas que, contra todo argumento razonable, siempre apoyan a su equipo. En la actual mal llamada guerra de Israel vemos cómo los partidos políticos se posicionan según sus ideales y no según la barbarie: la izquierda a favor de Palestina, la derecha diciendo que Israel defiende los intereses de Occidente. Todo hipocresía. Viendo la película La vida es bella, que narra lo que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, no pude evitar que se me removieran las tripas. Más tarde leí que habían muerto 15.000 niños en Gaza y también se me removieron las entrañas. Y no pude evitar pensar que, ya sea por Alá o Jehová, la muerte de inocentes no tiene justificación porque Dios no tiene favoritos. El hombre racional no puede ser esclavo de bandos, ni de la ideología de los partidos, sino solo de la justicia. Y esta guerra está demostrando que de racionales tenemos poco y sí mucho de hipócrita rebaño. Y es que ser irracional e hipócrita en el deporte puede ser divertido, pero serlo con víctimas menores es terrorífico, porque sólo se puede sentir terror de una sociedad que frivoliza con un genocidio como si fuese un partido de fútbol.