Falta de ambición

A veces resuenan extrañas voces en nuestra ciudad que no comparto personalmente, pues contradicen bastante el espíritu de lucha y ambición que debe tener todo ser humano en la vida.

Me refiero al terreno deportivo y, en concreto, a nuestro Córdoba Club de Fútbol. Con frecuencia escucho algunos comentarios disonantes (absurdos, bajo mi modesta opinión), no apercibidos en ninguna otra ciudad. ¿Por qué aquí, sí? Frases como: «Al Córdoba no le interesa subir a Primera División. La categoría eterna del Córdoba es Segunda A». «Al Córdoba no le importa la Copa del Rey».

Me parece muy contradictorio que se diga que el Córdoba se centre en la liga y luego no se tenga ambición por subir a Primera. Quizás estas contradicciones formen parte del espíritu senequista de la capital. Si no hay ganas y coraje, entonces: ¿Para qué se compite?

En un par de veces en División de Honor, se ha bajado por falta de inversión de sus dirigentes y sus políticas nefastas pero no por calidad. De hecho, muchos de los equipos en la categoría tienen menos entidad que el Córdoba. Ejemplo: Getafe, Rayo Vallecano... ¿Por qué nuestro equipo no?

¡Ánimo, Córdoba! ¡A Primera!