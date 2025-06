Para Don Antonio Gil

Muchísimas felicidades, Don Antonio, por esta hermosa celebración de su ordenación sacerdotal y primera misa, que ahora, en este bello artículo de la ‘Iglesia Diocesana’ comparte con todos nosotros, lo que le agradezco enormemente, y difundo, ahora mismo, entre mis contactos.

Al leer su artículo, pausadamente, me han venido a mí también recuerdos de tiempos ha. En mi pueblo, Priego, brilló con esplendor Don Ángel- cuya beatificación se está haciendo esperar-, un sacerdote ejemplar y santo, gracias al cual muchos jóvenes de Priego pudieron estudiar y hacerse sacerdotes por su generosa ayuda, entre ellos mi hermano Jesús, Chumilla, Alcalá Ortiz, Jiménez Pedrajas, Luis Briones, etc. Desgraciadamente, muchos de ellos no fueron fieles a sus ordenación y abandonaron el ministerio. ¡Una gran pena! Pero otros viven y dan testimonio de su ordenación sacerdotal. Me acuerdo de Don Rafael Romero Lorenzo, párroco de La Asunción de Priego y canónigo de la Santa Iglesia Catedral, al que conocí personalmente y con el que me unía cierta amistad personal.

En aquellos tiempos, en los que yo me deleito, ahora, en su recuerdo, el pueblo se vestía de alegría cuando cantaba misa un nuevo cura. Se colocaban banderolas en lo alto de la torre de la iglesia de la Asunción, se cubría el cielo con el tiro de cohetes y porrones, y se pegaban numerosos carteles en las paredes, y en los establecimientos públicos, anunciando la ordenación del nuevo sacerdote, alegrando con su repique las campanas de las iglesias al pueblo, y el día de la ordenación, con la asistencia del Señor Obispo, el templo se vestía con sus mejores galas para acoger al nuevo ‘misacantano’. Era una ceremonia grandiosa y emotiva para el Pueblo de Dios.

Asistí a muchas nuevas misas de los jóvenes sacerdotes. Desgraciadamente, ayer, algunos abandonaron el ministerio y ya no lo ejercen, pero Dios proveerá para su Iglesia de nuevas y generosas vocaciones de las que estamos necesitados.

Muchas felicidades y enhorabuena, Don Antonio. Que Dios nos lo conserve muchos años.