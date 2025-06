Un laberinto sin salida

Estos últimos días en España están pasando muchas cosas y Pedro Sánchez se ha creado un laberinto tan grande que no sabe cómo podrá salir. Esta semana ha sido decisiva en la lucha contra Sánchez y el PSOE en la defensa de España. Nos hemos quedado con ganas de conocer más sobre el informe de la UCO que relacionaba a Santos Cerdán con el caso PSOE y con el cobro de mordidas junto a Koldo y Ábalos, y la Guardia Civil sigue desvelando los audios de las conversaciones entre el trío corrupto de los socialistas. No solo se habla de dinero, sino también de mujeres y de un sistema que, según Koldo, conocían todos los ministros. ¿Dónde han dejado la dignidad estos mangantes socialistas? Creo que vienen semanas muy intensas. Debemos estar todos preparados. Con todo lo que se ha desvelado, solo queda una pregunta en el aire... ¿de verdad Pedro Sánchez no sabía nada de nada?